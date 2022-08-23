"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 3 балла

Столичный трафик в утренние часы составил 3 балла.

Плотный трафик образовался на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Беговой до улицы Новая Башиловка. Двигаться с разрешенной скоростью помешало мелкое ДТП в районе Савеловской эстакады.

При движении в сторону центра водителям придется притормозить на шоссе Энтузиастов. Здесь от Электродного проезда до Авиамоторной улицы растянулся трехкилометровый затор. Преодоление этого участка займет 20 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.