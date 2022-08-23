"Утро": высокое атмосферное давление ожидается в Москве 23 августа

Атмосферное давление в столице установилось во вторник, 23 августа, на отметке 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 38%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 31 градус. Вечером температура составит 23 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.