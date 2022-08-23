"Утро": общая длина заторов в Москве составила 83 километра

В Москве трафик по-прежнему задержался на отметке в 4 балла. Общая длина заторов – 83 километра.

Практически без движения находится внешняя сторона Садового кольца, а именно – от Таганского тоннеля до улицы Земляной Вал. Там в районе съезда на Николоямскую набережную в среднем ряду ведутся работы по ремонту моста.

Без движения также находится внутренняя сторона ТТК от Хорошевской эстакады до улицы Новой Башиловки. Причина – авария с участием двух легковых автомобилей в самом начале Нижней Масловки. Участники перекрыли левый ряд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.