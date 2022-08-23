"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Загруженность столичных дорог оценили в 4 балла. На внутренней стороне Третьего транспортного кольца непросто проехать от Велозаводской улицы до Тульской эстакады. В среднем ряду ведутся ремонтные работы, ограждениями заняты две полосы. Длина затруднений – 3,5 километра.

Есть затруднения на внешней стороне МКАД, на 69-м километре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.