"Утро": основные затруднения в городе возникли из-за дорожных работ

Движение в столице относительно свободное, дорожный трафик – 3 балла. Общая протяженность заторов – 62 километра. Основные затруднения в городе возникли из-за дорожных работ.

Затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Профсоюзной до Рябиновой улицы. Там сразу после пересечения Озерной улицы ведутся работы по ремонту путепровода, в каждом из направлений перекрыты средние ряды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.