"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 2 балла

Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 2 балла. Постоять в заторе придется на Волоколамском шоссе перед Тушинским тоннелем, двигаясь в сторону центра. Там скопилось много машин. Несмотря на раннее время, длина затруднений уже достигла отметки в три километра.

На внутренней стороне МКАД, на 10-м километре, трудности начались от Рязанского проспекта. До пересечения с улицей Верхние Поля движение затруднено из-за работ по реконструкции транспортной развязки. В заторе водители могут потерять около 25 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.