"Утро": движение в столице оценили в 2 балла

Движение в столице оценили в 2 балла. На МКАД, на внешней стороне 73-го километра, произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей. Участники ДТП перемещены в правый ряд. Движение затруднено на 4,5 километра.

Общая длина заторов составила 22 километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.