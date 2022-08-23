"Утро": ЦОДД оценил загруженность дорог в столице в 1 балл

ЦОДД оценил загруженность дорог в столице в 1 балл. На внешней стороне Третьего транспортного кольца на Савеловской эстакаде средняя скорость потока – 30 километров в час.

Участок от Проспекта Мира до Сущевского вала можно преодолеть за 10 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.