"Утро": москвичам рассказали о погоде 23 августа

Во вторник, 23 августа, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Температура днем составит 31 градус.

Будет дуть ветер с порывами 2–4 метров в секунду. Влажность воздуха – 38%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.