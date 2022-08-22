"Утро": нормальное атмосферное давление ожидается в Москве 22 августа

Атмосферное давление в столице установилось в понедельник, 22 августа, на отметке 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 45%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 28 градусов. Вечером температура составит 23 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.