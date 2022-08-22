"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 3 балла

В ЦОДД оценивают трафик на столичных дорогах в 3 балла. На Ленинградском шоссе из-за ДТП автомобилистам придется постоять в заторе от Северного речного вокзала до улицы Зои и Александра Космодемьянских. Преодоление этого участка займет 20 минут. Движение затруднено на четыре километра.

На внешней стороне МКАД на севере от Новокуркинского до Пятницкого шоссе водители потеряют в пути около получаса. Там продолжаются дорожно-ремонтные работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.