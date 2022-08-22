"Утро": плотный поток сформировался на ТТК

Движение в городе оценивается в 3 балла. Общая длина заторов – 60 километров.

В данные минуты практически полностью перекрыт выезд с проспекта генерала Дорохова на внешнюю сторону ТТК. Там произошло столкновение сразу нескольких автомобилей. Попутный транспорт просачивается между аварийных автомобилей очень медленно, в результате затор достиг отметки в два километра.

Придется снизить скорость на внутренней стороне ТТК. Там перед Савеловской эстакадой зафиксировано мелкое ДТП двух автомобилей. Затор составляет более двух километров.

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