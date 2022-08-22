"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

Загруженность столичных дорог оценивается в 3 балла. Это следует из данных ЦОДД.

В эти минуты затруднено движение на внешней стороне Третьего транспортного кольца на улице Сущевский вал. Средняя скорость потока не превышает 20 километров в час. Участок кольца от Шереметьевской до Бутырской улицы можно преодолеть за 19 минут.

На внутренней стороне МКАД в районе Тропаревского лесопарка придется сбросить скорость до 30 километров в час. Из-за ремонта дорожного полотна водителей там ожидает затор длиной четыре километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.