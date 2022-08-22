"Утро": средняя влажность воздуха ожидается в столице 22 августа

В понедельник, 22 августа, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 45%. Атмосферное давление в городе установится на отметке 753 миллиметра ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 28 градусов. Вечером температура составит 23 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.