"Утро": плотный поток сформировался на МКАД

В настоящий момент движение в городе оценивается в 4 балла. Общая длина заторов составляет 80 километров.

На 77-м километре МКАД произошло ДТП двух автомобилей в левой полосе. Затор растянулся на 3,5 километра. Движение в ближайшее время будет восстановлено.

На Варшавском шоссе, в районе дома № 18 зафиксировано ДТП с участием двух автомобилей в среднем ряду. Движение затруднено на 1,5 километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.