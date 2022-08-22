"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

Столичный трафик к этому часу составляет 3 балла. При движении в сторону центра формируется затор перед Большим Купавенским проездом на шоссе Энтузиастов. Там водителям придется сбросить скорость до 15 километров в час. Путь до Северо-Восточной хорды займет около 20 минут.

На внутренней стороне МКАД на участке от Рязанского проспекта до торгового центра "Садовод" водители потеряют больше 40 минут. Двигаться с разрешенной скоростью мешают ремонтные работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.