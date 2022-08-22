"Утро": движение в столице оценили в 2 балла

В настоящий момент движение в городе оценивается в 2 балла. Общая длина заторов составляет 42 километра. Первые заторы в сторону центра появились на Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В эти минуты нелегко проехать на внешней стороне 85-го километра МКАД из-за проведения дорожных работ в левой полосе. Движение там затруднено на пять километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.