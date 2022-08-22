"Утро": ЦОДД оценил загруженность дорог в столице в 1 балл

В ЦОДД оценивают трафик на столичных дорогах в 1 балл. В эти минуты водителям придется притормозить на внутренней стороне МКАД на участке от Липецкой улицы до Варшавского шоссе. Там формируется затор на 29-м километре кольца. Средняя скорость потока на превышает 30 километров в час.

В районе Кутузовского путепровода образовался плотный трафик в обоих направлениях из-за работ по реконструкции тоннеля. Для движения открыты всего две полосы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.