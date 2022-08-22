"Утро": москвичам рассказали о погоде 22 августа

В понедельник, 22 августа, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Температура днем составит 28 градусов.

Будет дуть ветер с порывами 3–8 метров в секунду. Влажность воздуха – 45%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.