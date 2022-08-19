"Утро": в ЦОДД рассказали о загруженности столичных дорог

Автомобильное движение в городе держится на отметке 3 балла. Общая длина заторов в городе – 52 километра.

Непросто проехать по внешней стороне Московской кольцевой от Осташковского до Алтуфьевского шоссе. Там на 85-м километре левый ряд занимает бригада дорожных служб. Длина затора – пять километров.

Затруднено движение на внутренней стороне от Велозаводской улицы до Автозаводского моста из-за дорожных работ, которые ведутся в среднем ряду в районе съезда на Большую Тульскую улицу. Длина затруднений – три километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.