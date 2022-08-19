"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 3 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла. Затруднено движение на МКАД в районе 32-го километра в обоих направлениях. Плотный поток на внешней стороне тормозит от Симферопольского шоссе. На внутренней стороне машины скопились от Фруктового парка.

Сократился затор на Рязанском проспекте, и теперь тянется не от улицы Паперника, а от 2-ой Институтской. После Карачаровской эстакады движение свободное. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.