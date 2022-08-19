"Утро": средняя влажность воздуха ожидается в столице 19 августа

В пятницу, 19 августа, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 40%. Атмосферное давление в городе установится на отметке 754 миллиметра ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 27 градусов. Вечером температура составит 20 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.