"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Тормозит в эти минуты проспект Мира в сторону центра от станции метро "ВДНХ". Со скоростью 15 километров в час двигается поток до Третьего транспортного кольца. На 15 минут задержитесь на этом участке.

На шоссе Энтузиастов понадобится 20 минут, чтобы добраться от Электродного проезда до кольца. Там средняя скорость машин не превышает 12 километров в час. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.