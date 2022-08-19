"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла. На Волоколамском шоссе образовался затор перед Тушинским тоннелем в направлении центра. Скорость потока там снизилась до трех километров в час.

15 минут водители потеряют на Волгоградском проспекте на участке от Жигулевской до Шоссейной улицы. Впереди также ждет затор ближе к Третьему транспортному кольцу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.