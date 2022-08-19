"Утро": движение в столице оценили в 2 балла

Движение в городе оценивается в 2 балла. Общая длина заторов составляет 35 километров.

На МКАД есть места, где традиционно собираются заторы. Это внутренняя сторона 14-го километра. Там ведутся работы по реконструкции транспортной развязки. Движение затруднено на восемь километров.

Сложности также вызывают дорожные работы на внутренней стороне 31-го километра. На проезжей части имеются неровности. Затруднение составляет четыре километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.