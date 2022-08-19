"Утро": москвичам рассказали о погоде 19 августа

В пятницу, 19 августа, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Температура днем составит 27 градусов.

Будет дуть ветер с порывами 4–9 метров в секунду. Влажность воздуха – 40%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



