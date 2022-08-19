"Утро": ЦОДД оценил загруженность дорог в столице в 1 балл

ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл. В основном свободны для проезда внутренние городские кольцевые. Интенсивное движение наблюдается на юго-западе Третьего транспортного кольца. С легкостью водители проедут в обоих направлениях на Лужнецкой эстакаде.

Есть затруднения на магистралях. Много машин скопилось на въезде в город на Рязанском проспекте. Скорость потока на участке от МКАД до Луховицкой улицы не превышает 25 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.