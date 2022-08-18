"Утро": движение в столице оценили в 4 балла

В ЦОДД движение в столице оценили в 4 балла. Нестандартные затруднения все же есть.

Медленно двигалась внешняя сторона Садового кольца, слегка не доезжая пересечения с Баррикадной улицей, в среднем ряду – неисправный легковой автомобиль. Длина этого затора достигла отметки в один километр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.