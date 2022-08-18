"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

Цодд оценил столичный трафик в 4 балла. На Савеловской эстакаде встретились плотные потоки противоположных направлений Третьего транспортного кольца. Внешняя сторона притормаживает от Проспекта Мира, внутренняя – от Беговой улицы.

На Рязанском проспекте на участке от улицы Паперника до Карачаровской эстакады скорость машин не превысила и 15 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.