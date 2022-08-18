"Утро": нормальное атмосферное давление ожидается в Москве 18 августа

Атмосферное давление в Москве установилось в четверг, 18 августа, на отметке 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 40%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 30 градусов. Вечером температура составит 25 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.