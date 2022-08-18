"Утро": плотный поток сформировался на МКАД

Движение в городе оценивается в 4 балла. Общая длина заторов – 82 километра.

Придется сбросить скорость при движении по Варшавскому шоссе в направлении центра. При выезде с Новоданиловского проезда в правом ряду столкнулись два автомобиля.

На 70-м километре МКАД движению препятствует неисправный автомобиль в крайнем левом ряду. Движение затруднено на два километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.