"Утро": средняя влажность воздуха ожидается в столице 18 августа

В четверг, 18 августа, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 40%. Атмосферное давление в городе установится на отметке 750 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 30 градусов. Вечером температура составит 25 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

