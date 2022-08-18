"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла. На шоссе Энтузиастов есть участки с затруднениями. Перед Большим Купавенским проездом скопились машины и впереди ждет затор от Главной аллеи до Авиамоторной улицы.

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