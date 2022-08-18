"Утро": движение в столице оценили в 3 балла

Движение в столице оценили в 3 балла. Длина заторов составила 50 километров.

Традиционно первые заторы в сторону центра появились на Ярославском и шоссе Энтузиастов. Также нелегко проехать на внешней стороне 85-го километра МКАД из-за проведения дорожных работ в левой полосе. Движение затруднено на пять километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.