"Утро": ЦОДД оценил загруженность дорог в столице в 1 балл

ЦОДД оценил загруженность дорог в столице в 1 балл. Из-за дорожных работ в среднем ряду перед Тульской эстакадой уплотнился поток на внутренней стороне Третьего транспортного кольца. Скорость машин на Автозаводской улице снизилась до 25 километров в час.

15 минут можно потерять в заторе, сформировавшемся на Волгоградском проспекте в направлении центра от улицы Академика Скрябина до Жигулевской. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.