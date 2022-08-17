"Утро": длина заторов составила 85 километров

Загруженность дорог оценили в 4 балла, длина заторов составила 85 километров. На 47-м километре внутренней стороны МКАД левый ряд занял неисправный автомобиль. Движение затруднено на 1,5 километра.

На внешней стороне ТТК на Хорошевской эстакаде в правом ряду столкнулись две легковые машины. Повреждения у участников незначительные. Движение затруднено на два километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.