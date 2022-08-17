"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Загруженность столичных дорог оценили в 4 балла. На Волоколамском шоссе из-за аварий есть затруднения в обоих направлениях. В сторону центра машины скопились после ДТП в Тушинском тоннеле от Сходненского моста.

В сторону области поток уплотнился от Волоколамского тоннеля до Волоколамского путепровода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.