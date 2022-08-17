"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 3 балла

В ЦОДД оценили московский трафик в 3 балла. Длина заторов – 70 километров.

На МКАД, на внутренней стороне, на 34-м километре в левом ряду мотоциклист совершил столкновение с автомобилем Volkswagen. Перекрыт левый и средний ряд. Движение затруднено на шесть километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.