"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла

Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла. Затруднено движение на юге МКАД. Внешняя сторона притормаживает от Варшавского шоссе до Липецкой улицы.

Водители 40 минут будут добираться до центра на Волгоградском проспекте, средняя скорость на магистрали не превышает 20 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.