"Утро": ЦОДД оценил загруженность дорог в столице в 1 балл

ЦОДД оценил загруженность дорог в столице в 1 балл. На Савеловской эстакаде – плотные потоки с обеих сторон Третьего транспортного кольца, скорость пока в обоих направлениях сохраняется максимально разрешенной – 60 километров в час.

На Рязанском проспекте сформировался затор от Луховицкой улицы до Карачаровской эстакады. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.