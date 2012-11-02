"Утро": руководитель центра "Probok.net" о платных парковках в столице

Тема платных парковок, заработавших с 1 ноября на некоторых улицах в центре столицы, стала самой обсуждаемой в блогах. В первый день водителям пришлось столкнуться со сбоями в оплате с помощью SMS; нерабочими "Паркоматами" и невозможностью купить парковочную карту. Власти Москвы обещают все исправить в скором времени. Штрафы начнут взимать только с 9 ноября.

В гостях телеканала "Москва 24" побывал руководитель экспертного центра "Probok.net" Александр Шумский. Он рассказал о плюсах и минусах эксперимента по введению платных парковок.

По его словам, Москва единственная столица в Европе, которая до сих пор имеет бесплатные парковки.

"Мы привыкли считать, что парковка прилагается к машине. На самом деле, за нее необходимо платить,также как за бензин, страховку или обслуживание", - говорит эксперт.