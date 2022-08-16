"Утро": плотный поток сформировался на МКАД

Движение в городе оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов – 104 километра.

Неожиданностью для автомобилистов станет затор на 1-й Тверской Ямской улице в сторону центра. Причиной является ДТП на перекрестке с улицей Чаянова. Автомобиль совершил наезд на велосипедиста, который серьезно пострадал. Затруднение составляет один километр.

На 76-м километре МКАД сразу после Химкинского моста произошло столкновение двух автомобилей. Затруднение движения – 3,5 километра.

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