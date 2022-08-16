"Утро": нормальное атмосферное давление ожидается в Москве 16 августа

Атмосферное давление в Москве установилось во вторник, 16 августа, на отметке 751 миллиметр ртутного столба, сообщили синоптики. Относительная влажность воздуха составит 40%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 29 градусов. Вечером температура составит 24 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.