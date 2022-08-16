"Утро": плотный поток сформировался на Каширском шоссе

Движение в городе оценивается в 4 балла. Общая длина заторов – 110 километров.

На Каширском шоссе в районе дома № 23 произошло столкновение двух автомобилей. Затруднено движение на четыре километра.

Еще более сложная ситуация на Рязанском проспекте в районе дома № 5. Там произошло ДТП с участием автомобиля и мотоциклиста. Затор оценивается в пять километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.