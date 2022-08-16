"Утро": средняя влажность воздуха ожидается в столице 16 августа

Во вторник, 16 августа, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 40%. Атмосферное давление в городе установится на отметке 751 миллиметр ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 29 градусов. Вечером температура составит 24 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.