"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Полчаса водители потеряют на северо-западе МКАД на участке от улицы Свободы до Волоколамского шоссе. Скорость потока там снизилась до 15 километров в час.

Ухудшилась ситуация на шоссе Энтузиастов. Затор в сторону центра растянулся почти на 10 километров. От Главной Аллеи до Третьего транспортного кольца водители будут добираться до 40 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.