"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла

Дорожная обстановка в столице оценивается в 4 балла. Общая длина заторов – 110 километров.

На 87-м километре МКАД зафиксировано столкновение грузовых автомобилей. Пока участники ожидают сотрудников ДПС, придется потолкаться от улицы Осташковской. Длина затора – три километра.

Перед 1-м Волоколамским путепроводом сложилась непростая ситуация в сторону центра. Произошло столкновение сразу трех легковых автомобилей с участием такси. Усугубляет ситуацию проведение дорожных работ на проезжей части. Длина затора – три километра и продолжает расти.