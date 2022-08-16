"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. На Волоколамском шоссе перед Тушинским тоннелем скопились машины из-за работ в левом и среднем рядах. До 10 километров в час снизилась скорость автомобилей на этом участке.

На Рязанском проспекте произошло ДТП на Карачаровской эстакаде у дома № 41. В результате сформировался 3-километровый затор в направлении центра. Тянется он от улицы Вострухина, водители потеряют в нем 25 минут.

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