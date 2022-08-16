"Утро": столичный трафик оценили в 3 балла

Трафик в городе оценивается в 3 балла. Общая длина заторов – 35 километров.

На Люблинской улице перед улицей Судакова левый ряд занимает неисправный легковой автомобиль. Затруднение пока небольшое.

Растет затор по Ярославскому шоссе перед Северянинским путепроводом. Сбросить скорость придется уже от Московской кольцевой. Длина затора – пять километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.