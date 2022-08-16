"Утро": ЦОДД оценил загруженность дорог в столице в 2 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 2 балла. Притормаживает внутренняя сторона МКАД на юге, на 31-м километре выполняют дорожные работы. Скорость машин на этом участке снизилась до 30 километров в час.

Затор к этому часу наблюдается на шоссе Энтузиастов в направлении центра, начинается он от проспекта Буденного и тянется до Авиамоторной улицы. Водители задержатся там на 10 минут.

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